Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении посетить Вьетнам и подтвердил свое участие в саммите АТЭС, который пройдет в конце года, об этом рассказал президент Вьетнама Чан Дай Куанг во время официального визита в Москву.

«Мы высоко оцениваем тот факт, что президент Путин подтвердил свое участие в саммите АТЭС в конце этого года во Вьетнаме, и что он посетит Вьетнам с официальным визитом», — цитирует Чан Дай Куанга «Газета.ру».

Президент отметил, что Вьетнам высоко оценивает сотрудничество с Россией во всех серах стратегического партнерства, основанного на традиционо дружеских отношениях двух стран.

«Мы уделяем большое внимание эффективному сотрудничеству наших стран во всех областях. Я очень рад, что между нашими странами существуют особо доверительные политические отношения», — отметил президент Вьетнама.

Вьетнам ранее называл отношения с Россией приоритетными во внешней политики страны.