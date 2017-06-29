Партизанскую стоянку, о которой до этого было неизвестно, нашли в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной. Установлено, что на этом участке во время фашистской оккупации базировался отряд им. Кирова.

Краеведы знали, что в этом районе когда-то стоял партизанский отряд, однако где именно не удавалось выяснить продолжительное время, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Сейчас здесь лишь пара глубоких рвов и фрагменты бревен, которыми укрепляли стены землянок. Эксперты говорят, что это место было выбрано неслучайно: в нескольких км отсюда находился советский аэродром, который не раз пытались захватить немецкие войска.

В самое ближайшее время на месте партизанской стоянки появится музей под открытым небом.