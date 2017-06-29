В Хабаровске перед судом предстанет очередной местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма. Уроженец Дагестана разместил в социальной сети «ВКонтакте» видео взрыва магазина, содержащее признаки оправдания терроризма.

28-летний мужчина является приверженцем радикальных течений ислама, сообщает ИА AmurMedia. Выложив ролик, он публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Дело будет рассматривать Дальневосточный окружной военный суд.