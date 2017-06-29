Роструд начал проверку детских летних лагерей, сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь инспекторы труда проверяют туристические лагеря и лагеря с круглосуточным пребыванием детей — всего около 6 тыс. организаций.

Помимо этого, они отправятся в организации с дневным пребыванием детей, которые в основном действуют при учебных заведениях.

В ходе проверок инспекторы устанавливают, соответствуют ли работники квалификационным требованиям, оформлены ли они должным образом и прошли ли они медосмотр.

«В случае выявления нарушений работодателям выдаются предписания об их устранении. Виновные привлекаются к ответственности», — пояснил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.