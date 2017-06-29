Кланы сицилийской мафии переезжают в Германию в поисках новых коммерческих возможностей. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, такое решение вызвано плохими экономическими условиями южной Европы, а также усиленным вниманием итальянского правительства по отношению к криминальным группировкам.

Ранее на территории юго-западной части Германии проводилась масштабная операция по борьбе с наркотиками, в результате которой были арестованы 19 подозреваемых, а также товар на сумму более €4 млн. Сообщается, что банда наркоторговцев работала на территории земли Баден-Вюртемберг, которая считается одной из самых богатых в Германии.

По данным итальянских властей, арестованные пытались провести тонны наркотиков из Албании в Германию, на выручку в том числе предполагалось купить оружие на территории Балкан. Главарь банды является итальянским бизнесменом, владеющим двумя ресторанами в Баден-Вюртемберге и имеющим тесные связи с сицилийской мафией.

Отмечается, что самая опасная сицилийская группировка Cosa Nostra также расширяет свою деятельность на территории Германии.

«Итальянская мафия инвестирует в Германию в последние годы. Как и другие законные компании в Европе, они нашли очень выгодные возможности для бизнеса здесь», — цитирует The Guardian главу итальянской финансовой полиции на Сицилии.