Коллегия присяжных после трех дней совещания вынесли вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил ТАСС. Вердикт пока не был оглашен. Решение коллегии было передано судье.

«Попрошу передать мне вердикт. Мне понадобится время для его изучения», — цитируют судью «РИА Новости».

Совещание коллегии присяжных началось на этой неделе в среду.

В ночь на 28 февраля 2018 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.