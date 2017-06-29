Официальный приезд вьетнамской делегации в Москву серьезно не повлияет на дорожно-транспортную ситуацию в столице, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля признал при этом, что некоторые затруднения в связи с официальным визитом на высшем уровне всё же могут наблюдаться.

«С другой стороны, это не может иметь решающего значения, в целом московское движение, вы знаете, достаточно напряженное», — цитирует Пескова РЕН ТВ.

Предположительно, в четверг вьетнамская делегация посещала памятник Хо Ши Мину, который находится на юго-западе Москвы, и на дорожную ситуацию могли повлиять перекрытия, связанные с передвижением высоких гостей.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг встретится позже в четверг с президентом России Владимиром Путиным.