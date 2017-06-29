Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил, что не верит в возможность появления в России второго низкобюджетного авиаперевозчика, так как нынешнее законодательство в области авиаперевозок накладывает ограничения на развитие таких компаний.

Калмыков при этом допустил, что изменение законодательства может повлечь за собой появление других лоукостеров. Он заявил РИА «Новости», что при этом «Победа» не боится конкуренции.

«Думаю, что нет, не появится (второй лоукостер). Все профессиональные участники рынка знают несовершенство законодательства в части проноса ручной клади и провоза багажа», — сказал Калмыков.

Конкуренция, по его словам, помогла бы оздоровить рынок, но сначала должно быть изменено законодательство.

Калмыков ранее заявлял о том, что «Победа» может снизить стоимость билетов на 20%, если с российских авиакомпаний снимут обязательство включать в любой тариф стоимость провоза 10 кг багажа. Этот шаг нужен по крайней мере 40% пассажиров «Победы», так как именно такой процент летает без багажа.

Калмыков также отмечал, что «Победа» настаивает на отмене перечня личных вещей, который регламентируют ФАП-82 (Федеральные авиационные правила). Вместо этого, по его словам, нужно дать авиакомпаниям право самим определять такие перечни.

Ранее сообщалось, что инвесторы выразили желание создать в РФ еще одну низкобюджетную авиакомпанию. Для этого ведутся переговоры с иностранными лоукостерами Air Asia, Wizz Air и Pegasus.