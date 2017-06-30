Как показало исследование, большинство покупателей в России не видят целесообразности в административных ограничениях продовольственного рынка: они негативно воспринимают идею ограничения работы крупных супермаркетов в выходные, значительная часть населения отрицательно относится к государственному регулированию цен на продукты питания. А ради снижения цен покупатели не готовы жертвовать привычным ассортиментом, комфортом и качеством.

Россияне выбирают сетевые магазины

Согласно результатам опроса, более половины россиян экономят на продуктах питания. При этом лишь около четверти опрошенных сообщили, что они экономят существенно, в то время как для большинства необходимость экономии возникает ситуативно в форме стремления избежать каких-то нерациональных покупок по не самым приемлемым ценам. К режиму жесткой экономии прибегают только те, кто свое материальное положение оценивает как плохое или очень плохое (27% и 12% соответственно), в то время как рес­понденты со средним материальным положением (41%) испытывают необходимость экономить незначительно. 61% опрошенных покупают продукты питания в сетевых магазинах, реже — в небольших магазинах у дома. При этом сетевые магазины выбирают те, кому они доступны, то есть жители городов. Исследование показало, что материальное положение людей очень слабо связано с тем, где они предпочитают покупать продукты: практически нет разницы в ответах респондентов с плохим материальным положением и тех, у кого нет потребности в экономии. Для покупателя в основном важны такие факторы, как близость магазинов, широкий ассортимент, высокое качество продукции, и этим требованиям соответствуют как раз торговые сети.

Известия Для российских покупателей одним из важных факторов является возможность совершать покупки в удобное для них время

Однако, по мнению председателя Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Александра Борисова, базовые потребности населения по потреблению до сих пор полностью не удовлетворены: «По данным Росстата, доля сетевой торговли от всего торгового оборота страны — 26,5%. В продовольственном сегменте она составляет сейчас около 50%. Но в ведущих странах мира доля сетевой торговли составляет от 65 до 95%, и там проблема снабжения населения продовольственными продуктами не стоит, чего нам и следует добиться».

Россияне хотят, чтобы магазины работали как в будни, так и в выходные

Еще один важный фактор для российских покупателей — возможность совершать покупки в удобное время. Идею ограничения работы супермаркетов в будни и выходные дни поддерживают 15% россиян, чаще это мнение разделяют респонденты в возрасте 60 лет и старше (26%). Большинство граждан (82%), однако, относятся к предложению отрицательно, 68% считают, что такое решение государства создаст для них массу не­удобств (далеко идти, невозможность купить что-то вечером, отсутствие широкого ассортимента в маленьких магазинах), а 39% полагают, что ограничение конкуренции приведет к росту цен в маленьких магазинах и на продуктовых рынках.

Значительная часть россиян считают, что государство не должно ограничивать цены на продукты

По вопросу ограничения государством цен на продукты первой необходимости в качестве инструмента помощи малообеспеченным у опрошенных нет единого мнения: 14% считают наиболее эффективным государственное регулирование, 32% выступают за комплекс административных и рыночных мер, 50% не считают государственное ограничение цен эффективным и выступают за иные меры поддержки.

Известия Значительная часть россиян считают, что государство не должно ограничивать цены на продукты

Среди населения существуют определенные опасения, связанные с государственным ограничением цен на продукты первой необходимости. Так, 55% опрошенных считают, что такие меры приведут к сокращению количества магазинов, 28% респондентов — к дефициту продукции, спекуляциям и перебоям с поставками. В то, что цены снизятся, а качество жизни людей улучшится, верят 25%. Однако подавляющее число россиян не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88% россиян не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. За высокое качество обслуживания и широкий ассортимент готовы платить больше 83% и 80% респондентов соответственно. 73% опрошенных не готовы ради более низких цен мириться с дефицитом продуктов первой необходимости, 56% — с сокращением числа магазинов. Для трех четвертей (75%) покупка на товарных базах и загородных рынках не является приемлемым способом экономии.

«Идеи ограничительных мер со стороны государства поддержкой не пользуются: их негативные последствия для большинства вполне очевидны, а для старших поколений — и памятны. Востребованы адресные гибкие формы помощи малоимущим, позволяющие реализовать запрос на государственную поддержку без усиления регулирования рынка», — комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова.

Роль государства в регулировании продовольственного рынка россияне видят в поддержке отечественного производителя и контроле качества продукции

Известия Большинство считает, что государство должно взять на себя поддержку национального производителя и развитие фермерства, а также контроль качества производимой продукции

Отвечая на вопрос о том, а какие же функции в вопросах регулирования продовольственного рынка государство должно взять на себя, большинство респондентов назвали поддержку национального производителя и развитие фермерства (58% и 43% соответственно), а также контроль качества производимой продукции (53%). Причем контроль качества со стороны государства одинаково важен для покупателей всех возрастов. А при принятии каких-либо решений государственные органы должны опираться на мнение профессионального сообщества, создавать условия для саморегулирования рынка за счет выстраивания взаимодействия между производителем, поставщиком и продавцом.