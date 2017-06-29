Президент США Дональд Трамп дал поручение свои помощникам определить на какие уступки он сможет пойти во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20). Об этом пишет сообщает британское издание The Guardian, со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным газеты, Трамп попросил Совет нацбезопасности США продумать возможные предложения для Путина.

«Однако существует сопротивление тому, чтобы предлагать что-то без получения чего-то взамен», — пишет The Guardian.

Сообщается, что среди возможных уступок может быть возвращение дипломатической собственности России в Нью-Йорке и Мэриленде, однако что президент США может попросить взамен, пока неизвестно.

Также отмечается, что внутри администрации президента США есть недовольные идеей односторонних уступок и желанием Трампа встретиться с Путиным, учитывая ведущиеся расследования его связей с Россией.