В Ульяновске представлен проект туристической деревни «Артеково». В ближайшие пять лет он будет реализован в рамках программы развития негосударственного сектора.

Парк-отель со спортивными и творческими площадками, отремонтированными корпусами и пищеблоком появится на базе загородного лагеря «Ульяновский Артек». Предполагается, что «Артеково» станет крупнейшим туристическим объектом в области.

Как напоминает ресурс 1ul.ru, сейчас в Ульяновской области реализуется поручение президента по развитию некоммерческих организаций. В частности, постановление, принятое губернатором, регламентирует предоставление из регионального бюджета субсидий НКО.

Что касается развития в области негосударственного сектора летнего отдыха, то, по данным регионального министерства образования, из 24 лагерей практически половина — негосударственной формы собственности.