Белгородский агрохолдинг начал строительство нового молочного комплекса «Озерки» в Новгородской области. Стоимость объекта оценивается в 200 млн рублей.

Предприятие «Белгранкорм — Великий Новгород» построит молочный комплекс на 400 голов дойного стада. Ранее молочный комплекс «Озерки» был одним из лучших, но условия содержания животных в старых помещениях привели к потерям потенциала. Это стало причиной строительства нового комплекса между деревнями Ракушино и Каменка Крестецкого района Новгородкой области, сообщает ИА «Абирег».

Кроме того, агрохолдинг собирается реконструировать молочный комплекс в селе Васильевка Ракитянского района Белгородской области. В нем можно содержать до 900 голов дойного стада. Сейчас компания рассматривает предложения специалистов по модернизации предприятия. Стоимость этого объекта оценивается, по самым скромным расчетам, в 250 млн рублей.