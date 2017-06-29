Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил сложившему на прошлой неделе депутатские полномочия Сергею Решульскому (КПРФ) стать его советником, рассказали «Известиям» несколько источников в аппарате российского парламента. Сам бывший парламентарий говорит, что готов поделиться своим опытом, но после отдыха, необходимого для восстановления.

Неделю назад свой депутатский мандат сдал первый зампредседателя фракции КПРФ, член президиума ЦК КПРФ Сергей Решульский, который прошел все созывы Госдумы, был народным депутатом РСФСР, членом Совета республики и членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Свое решение 65-летний коммунист объяснил состоянием здоровья и графиком работы нижней палаты парламента. В новом созыве депутаты находятся в регионах одну неделю в месяц, а остальные три проводят на пленарных заседаниях, совмещая их с работой в комитетах. Ранее в графике Госдумы были две «пленарных» недели и одна отводилась для работы в комитетах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Сергею Решульскому стать его советником, рассказал «Известиям» источник в руководстве нижней палаты парламента. Это подтвердил изданию и первый заместитель председателя ГД Иван Мельников (КПРФ). Сам Сергей Решульский сказал «Известиям», что официального предложения ему еще не поступало — по его словам, «был разговор», но детали работы не обсуждались.

— Если, как говорили (на пленарном заседании, на котором Госдума прекратила полномочия Решульского. — «Известия»), нужен этот бесценный опыт — я готов. Но мне нужно время, чтобы восстановиться, — сказал он.

При этом парламентарий отметил, что для принятия решения ему нужно четко понимать, в чем будет заключаться новая работа.

Не исключено, что деятельность Сергея Решульского в качестве советника может быть связана с законодательным процессом и регламентом Госдумы. Собеседники «Известий» отмечают, что экс-депутат координировал работу фракции КПРФ в Госдуме на протяжении 20 лет. Решульский — профессионал в законотворческой деятельности, подчеркнул Иван Мельников. Руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина в разговоре с «Известиями» также отметила, что на Сергее Решульском был весь законодательный портфель фракции, выработка экспертных оценок законопроектов, взаимодействие и координация деятельности с другими фракции, аппаратом, юридическими службами и органами госвласти. С этим согласен и коммунист Александр Ющенко — по его мнению, Сергей Решульский «настолько опытный, законотворческий процесс знает настолько досконально, что второго такого депутата, наверное, нет».

Сейчас, по словам Ивана Мельникова, обсуждаются две основных кандидатуры на должность координатора фракции: ее зампредседателя Николай Коломейцев и депутат Валентин Шурчанов.

Также открытым остается и вопрос, станет ли Сергей Решульский (в случае если он примет предложение спикера) штатным советником или будет работать на общественных началах. Штатная должность предусматривает трудоустройство на государственную службу, предельный срок пребывания на которой — 65 лет. Но для советников он может быть продлен до окончания действия полномочий тех, кому он помогает в работе. Нина Останина надеется, что «найдется возможность правильно оформить» Сергея Решульского на должность. По ее мнению, это больше потребность председателя ГД, чем дань уважения коммунисту.

— Вячеслав Володин прилагает усилия, чтобы выстроить хорошие рабочие отношения с оппозицией, и Сергей Николаевич сможет давать незаменимые советы, чтобы находить консенсус, играть на равных, чтобы не было ни давления со стороны партии власти, ни уступок со стороны оппозиции, — сказала она «Известиям».

Предыстория

В январе 2017 года президент Владимир Путин учредил должности советников глав думских фракций — каждый может иметь по четыре оплачиваемых советника. Это было сделано по итогам встречи главы государства с лидерами думских фракций после выборов в ГД в сентябре 2016 года. Такие меры приняты в связи с сокращением числа депутатов от думской оппозиции: появление новых должностей позволяет вернуть в Думу опытных парламентариев, не прошедших по спискам.

Вячеслав Володин с приходом на должность спикера постепенно заполняет ставки своих советников. Так, ранее он назначил советниками журналиста-международника, руководителя «Русской гуманитарной миссии» Евгения Примакова, бывшего аудитора Росэнергоатома и Минэнерго Алексея Кравцова и члена Высшего совета «Единой России» Юрия Шувалова. Советником на общественных началах стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков. А в мае стало известно, что отказавшийся от депутатских полномочий теннисист Марат Сафин тоже принял предложение спикера стать советником по вопросам спорта.

Что думают политологи

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что причин сложения мандата Сергеем Решульским было несколько и, возможно, за этим стоит решение КПРФ высвободить ставку для одного из статусных депутатов прошлого созыва, не прошедшего в нынешний.

— У КПРФ по итогам неудачных выборов в Госдуму в состав депутатского корпуса не попало большое количество амбициозных фигур. Решульский избирался по федеральному списку, и соответственно, высвобождающийся мандат может быть распределен руководством партии между любыми региональными группами. Мне кажется, здесь могло быть партийное решение о сложении мандата в пользу кого-то из ресурсных кандидатов в списке КПРФ с учетом личных обстоятельств самого Решульского, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, на смену Сергею Решульскому придет либо один из депутатов-спонсоров из прошлого созыва, либо знаковые фигуры из партийного руководства, которые лишились мандата, например Вадим Соловьев, главный юрист партии. При этом опыт Решульского мог бы быть полезен Вячеславу Володину с точки зрения помощи в проработке и сопровождении инициатив оппозиционных фракций, считает Александр Пожалов.

— Руководство Госдумы ставит перед собой цель улучшить качество принимаемых законов и избавиться от законодательных завалов. Это в том числе предполагает и повышение качества инициатив депутатов от оппозиции, а также организацию более слаженной межпартийной работы, чтобы депутаты от оппозиции более ответственно подходили к использованию своего права законодательной инициативы и не пользовались им для продвижения заведомо непроходных пиар-проектов, — подчеркнул эксперт.

В целом назначение Сергея Решульского — если оно произойдет — будет выгодно КПРФ, которая получит нового депутата и сохранит для думской работы своего старожила, подчеркнул эксперт.