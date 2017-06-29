Детям — гражданам ЕС придется подавать заявление на право остаться в Соединенном Королевстве после завершения процедуры Brexit. О возможном нововведении сообщила британская The Guardian, ссылаясь на попавший в распоряжение редакции газеты анализ Еврокомиссией действий британского правительства.

Согласно документу, предложенные Терезой Мэй права для граждан после выхода Британии из ЕС не содержат никакой конкретики. В предварительном заключении есть ряд серьезных недочетов, которые придется дорабатывать. В Еврокомиссии считают, что в предложениях премьер-министра «нет правовой точности, нет гарантий пожизненной защиты от возможных будущих изменений британского законодательства».

Ранее в понедельник на заседании палаты общин Тереза Мэй заявила, что «ни одного из граждан Евросоюза, которые на законных основаниях находятся в Великобритании, не попросят покинуть страну при выходе из ЕС». Премьер-министр подчеркнула, что граждане ЕС, проживающие на территории Великобритании более пяти лет, получат те же права, что и британцы. Мэй обещала упростить процедуру подачи прошения на право проживания в королевстве европейским гражданам, выразив надежду на такое же отношение к британским подданным со стороны правительств европейских стран.

Однако позже стало известно, что граждане ЕС должны будут заново собирать документы для получения статуса резидента в Соединенном Королевстве из-за того, что министерство внутренних дел Великобритании изменило процедуру приема прошений для проживания в стране.