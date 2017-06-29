Власти Тулы решили расторгнуть контракт с подрядчиком, занимающимся возведением городского центра художественной гимнастики. О решении стало известно после того, как строительную площадку посетил глава городской администрации Евгений Авилов.

Объект начали строить в январе 2016 года. За полтора года удалось подготовить фундамент, установить каркас, частично облицевать его панелями и поставить несколько оконных блоков. Срок сдачи объекта — конец августа этого года. По словам начальника управления капитального строительства Александра Пасюты, по факту идет отставание от графика на 4–5 месяцев, сообщает ИА «Тульские новости».

Подрядчиком выступает ООО «Гарантия». Градоначальник распорядился расторгнуть контракт с компанией в одностороннем порядке и применить к подрядчику максимальные санкции. В случае расторжения контракта будет объявлен повторный аукцион на завершение работ. В этом случае открытие центра перенесут на следующий год.