Доклад Пентагона, в котором говорится, что российские власти уверены в намерениях США сменить правящий режим в России, обоснован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вот эта попытка анализа, которая сделана в упомянутом докладе, безусловно, имеет под собой основания», — ответил Песков на вопрос журналистов, о том согласны ли в Кремле с оценками Пентагона, что в Москве уверены в том, что США добиваются смены власти в России.

Песков отметил, что попытки США вмешиваться в дела России фиксировались давно.

«На протяжении многих лет неоднократно фиксировались попытки вмешательства во внутренние дела РФ, это ни для кого не секрет. И мы это констатировали неоднократно на различных уровнях», — сказал пресс-секретарь президента.