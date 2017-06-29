В Хабаровске начался ремонт мемориала «Бронекатер-302». Трюм судна очищен от мусора, в частности, там нашли сотни пустых пивных бутылок.

Во сколько обойдутся корпусные работы, пока неизвестно, передает ИА AmurMedia. Планируется укрепить или заменить проржавевшие внутренние судовые переборки; обновить отжившие свое мачту и флагшток; залатать металлическими листами прохудившиеся участки палубы и рубки; счистить огромный многолетний слой старой краски с памятника и окрасить его заново.

В планах также благоустройство прилегающей территории. Будет организована экспертиза для выяснения причин трещин в бетонной «волне», на которой стоит корабль.

«Бронекатер-302» в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на реках Ясельда, Пина, Припять; был задействован в освобождении городов Лунинец, Пинск и других населенных пунктов Белоруссии. День Победы судно встретило на реке Шпрее у стен Рейхстага.