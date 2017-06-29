Правительство Германии запретило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить перед соотечественниками во время проведения форума G20 в Гамбурге, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным. Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение», — цитирует главу немецкого МИД ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Это решение было согласовано с канцлером страны Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует выступить перед соотечественниками в Гамбурге во время проведения саммита «большой двадцатки». Соответствующий запрос поступил в МИД Германии 28 июня.