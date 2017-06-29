Следователи выясняют обстоятельства травмирования трехлетней девочки на детской площадке в Балашихинском районе Московской области.

Как сообщает РИАМО, несчастный случай произошел накануне днем в микрорайоне Железнодорожный на территории детской площадки на Колхозной улице. Девочка 2014 года рождения упала с качелей и получила травмы головы, ребенка доставили в больницу.

В момент ЧП с девочкой находились ее старший брат и сестра, уточняет портал «Подмосковье сегодня».

В настоящее время по факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователям предстоит проверить соответствие игрового комплекса нормам ГОСТ и оценить работу должностных лиц, ответственных за его техобслуживание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.