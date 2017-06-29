Россия продлит ответные санкции в отношении сельскохозяйственной продукции западных стран до 31 декабря 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев перед началом совещания с правительством. На совещании обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития России и характеристики федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. По словам председателя правительства, европейские партнеры продолжают неконструктивную линию по отношению к России.

Главы государств и правительств стран – членов ЕС еще на прошлой неделе приняли решение продлить экономические санкции против Москвы на полгода. Официально объявленная причина - невыполнение минских соглашений. Тогда об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. После этого была запущена процедура формального подтверждения решения. Евросоюз не ввел новых ограничений, а лишь продлил действующие санкции до 31 января 2018 года.

- В очередной раз политика берет вверх над экономикой и, по большому счету, над здравым смыслом. В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложения - продлить действие ответных мер еще на один год, до 31 декабря 2018 года, - констатировал Дмитрий Медведев.

Российская сторона неоднократно заявляла, что режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но всегда вынуждена делать ответные шаги, чтобы защитить свои национальные интересы. В частности речь идет о поддержке аграрного сектора российской экономики. Представители агропромышленного комплекса неоднократно просили государство продлить ответные санкции, пояснил премьер-министр, переходя к вопросу бюджета на ближайшие три года.

Последние предложения Минэкономразвития и Минфина по прогнозу и характеристикам бюджета обсуждались на совещании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на этой неделе. Еще в апреле, на заседании правительства были одобрены основные подходы к прогнозу бюджета. Он будет основываться на базовом сценарии макропрогноза на 2018 год, подготовленого Минэкономразвития. Ведомство на следующий год заложило рост экономики на 1,5%, среднегодовую цену на нефть $40,8 за баррель, инфляцию в размере 4%, дефицит бюджета - 1,7% ВВП, отток капитала в сумме $8–10 млрд.

- На основе этих прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета, который мы вчера обсуждали на комиссии. Я планирую провести серию совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов. Осенью проект бюджета будет представлен в Государственную думу, - добавил премьер-министр.

На следующий год доходы бюджета запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы - 16,2 трлн рублей, то есть дефицит составит около 1,5 трлн рублей. По итогам 2016 года, бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей, напомнил Дмитрий Медведев и попросил Минфин продолжить работу над снижением этого показателя.

Дмитрий Медведев отметил, что все пенсии, за исключением работающих пенсионеров, в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции - соответствующие средства уже заложены в проекте бюджета на следующий год.

- Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются, - сказал премьер-министр

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов предложил учесть в бюджете на 2018 год сокращение расходов по некоторым направлениям на 2% с целью формирования резерва в размере 77 млрд рублей.

Эти средства предлагается направить в Резервный фонд правительства с возможностью последующего распределения на различные нужды.