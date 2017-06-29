Законодательное собрание Нижегородской области утвердило передачу здания бывшей детской инфекционной больницы в Дзержинске школе искусств. Решение озвучили на заседании регионального парламента 29 июня 2017 года.

Здание больницы с 2014 года выставлялось на торги региональным правительством. Продажа не состоялась по причине отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Поэтому нижегородские депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации. В соответствии с изменениями из него исключаются пять зданий в городе Дзержинске по улице Пирогова и передаются детской школе искусств № 4 в безвозмездное пользование, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений региона пыталось продать пять зданий и земельный участок площадью более 6,5 тыс. кв. м семь раз. Начальная цена объекта предполагала сумму в 15,5 млн рублей, а минимальная — около 7,7 млн рублей.