Следственный комитет (СК) РФ по Хабаровскому краю задержал несовершеннолетнюю девушку, которая администрировала «группу смерти» в интернете, сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, девушка узнала из СМИ о существовании так называемых групп смерти и решила вступить в одну из них, а вскоре стала администрировать ресурс.

«Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру, смысл которой заключался в том, что игрок должен выполнять определенные задания, а на последнем этапе он должен покончить жизнь самоубийством», — говорится в сообщении СК.

Одной из жертв злоумышленницы стала жительница Хабаровска. В марте 2017 года по заданию подозреваемой, девушка поднялась на крышу многоэтажного дома для совершения самоубийства. Трагедию предотвратили сотрудники полиции.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личности других возможных жертв. Расследование уголовного дела продолжается.