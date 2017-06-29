Североатлантический альянс не заинтересован в размещении своих баз на территории Черногории, даже если сама страна стремится к этому. Об этом заявил в четверг черногорский министр обороны Предраг Бошкович, выступая в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО.

Бошкович заявил: «Размещение баз не в интересах НАТО, даже если мы стремимся к этому». Министр обороны отметил, что по информации, которой он располагает, ни одной инициативы по размещению баз организации в Черногории не существует, пишет сайт «Комсомольской правды».

Вступление Черногории в Североатлантический альянс не направлено, по его словам, ни против кого, включая Россию. «Если есть стремление к стабильности на Западных Балканах, тогда это решение и в интересах России тоже», — цитирует Бошковича ТАСС.

Напомним, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года. После этого республика получила статус наблюдателя в организации. Черногория стала 29-м полноправным членом Североатлантического альянса 6 июня 2017 года.

Таким образом, Подгорица впервые примет участие в заседании министров обороны стран –членов НАТО в качестве полноценного члена.