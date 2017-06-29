Дума Великого Новгорода намерена сформировать список произведений, в которых прославляется город. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании.

Предполагается, что сначала перечень песен и стихов создаст экспертная комиссия, в которую войдут профессиональные композиторы и музыканты. Затем он будет передан на утверждение думе, передает Новгород.ру.

Песни из этого списка войдут в рекомендации для исполнения на официальных городских мероприятиях. Авторы идеи не исключают, что постепенно удастся определиться и с гимном Великого Новгорода.

Агентство напоминает, что песню о Великом Новгороде, которая стала бы его гимном, не удается подобрать с 2007 года. Неофициальным гимном считается песня Игоря Башкова «Господин Великий Новгород». Однако, как объяснил дирижер новгородского духового оркестра Анатолий Малышев, это именно песня, у гимна же должна быть «четко очерченная форма».