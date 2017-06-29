Еврокомиссия намерена к октябрю предложить странам ЕС создание юридической основы для того, чтобы полиция и спецслужбы могли на законных основаниях добиваться от операторов связи раскрытия зашифрованных коммуникаций, которые могут использовать террористы, заявил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

В Европе террористы пользуются зашифрованными каналами в Viber и Skype. Спецслужбы не могут получить к ним доступа.

«Нам необходимо обратить внимание на проблему доступа властей к системам, которые используют террористы. Мы проводим серьезные семинары и консультации со странами ЕС по правовой основе зашифрованных коммуникаций», — рассказал Кинг журналистам.

По его словам, ЕК рассматривает различные варианты, а к октябрю планируется подготовить перечень предложений, направленных на создание контекста для диалога между странами Европы по этому вопросу.

Этот диалог, как отметил еврокомиссар по безопасности, покажет наличие или отсутствие у стран ЕС «общего видения законных и юридических обязательств» для того, чтобы требовать от коммуникационных компаний доступа к зашифрованным сообщениям. Кроме этого, должны быть определены технические возможности для этого, добавил Кинг.