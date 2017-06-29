Полицейские и спасатели Мурманска нашли восьмилетнего мальчика, который пропал накануне вечером. Ребенка обнаружили в гостях у пятилетней подруги в районе Абрам-мыс.

В поиске участвовало более 60 полицейских и спасателей, которые разыскивали пропавшего в прилегающей к Абрам-мысу лесополосе. В ходе поквартирного обхода 29 июня примерно в 11:00 полицейские нашли ребенка в одной из квартир в поселке Абрам-мыс.

Как сообщает ИА «Би-порт», мальчик ушел гулять в лес и не вернулся. Родители забили тревогу и заявили в полицию в ночь на 29 июня. Оказалось, что на прогулке он познакомился с пятилетней девочкой, с которой подружился. Новая знакомая пригласила ребенка к себе домой, ее родители в ночное время отсутствовали. Оставшись ночевать у девочки, своих родителей мальчик не предупредил. Сейчас по данному факту проводится проверка.