Дилер Mercedes-Benz в России отзывает больше 3,4 тыс. машин из-за дефекта рулевого механизма. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили G-класса, которые были реализованы с 2013 по 2014 годы, а также внедорожники, проданные, реализованные, начиная с 2012 года. Как сообщает RNS, причиной отзыва послужил возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Подобный дефект чреват большим износом зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.

Указанные автомобили бесплатно проверят и при необходимости отремонтируют бесплатно.