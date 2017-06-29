В Республике Саха возбуждено уголовное дело по факту неоказания своевременной медицинской помощи пожилому мужчине. 79-летний мужчина умер в больнице, потому что там не работал лифт.

Трагедия произошла в городе Томмот, пишет ИА YakutiaMedia. Пенсионера привезли в медучреждение на машине скорой помощи, но на второй этаж он вынужден был подниматься самостоятельно. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

По данным следствия, госпитализация была осуществлена в течение 20–30 минут после поступления вызова. По приезде к зданию больницы фельдшер отправилась за передвижными носилками, однако пациент сам пошел наверх. В течение часа после поступления в больницу мужчина скончался в реанимационном отделении.

Ранее широкий общественный резонанс в Якутии вызвала смерть пациента дома-интерната для инвалидов. Он умер на крыльце соцучреждения от переохлаждения, дожидаясь, когда ему откроют дверь.