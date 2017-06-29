Американский кинорежиссер Оливер Стоун объяснит свое решение снять фильм о российском президенте, а также поделится личным мнением насчет отношений России и США.

Режиссер является приглашенным гостем на ежегодном бизнес-форуме Synergy Global Forum, который пройдет в Москве 27-28 ноября. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" был показан в эфире "Первого канала" на прошлой неделе. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, каждую серию посмотрели более 5,5 миллионов россиян. Проект основан на интервью с президентом, которые были записаны в период с июля 2015 года по февраль 2017 года. Ранее режиссер заявлял, что сожалеет о том, что многие люди в Америке "выступают против любых отношений с Россией".

Отмечается, что в этом году мероприятие будет проводится уже в третий раз, его целевая аудитория – представители российского бизнес-сообщества. Также среди гостей заявлены автор теории "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, мотивационный оратор Ник Вуйчич и автор теории Mind Map Тони Бьюзен.