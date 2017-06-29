Рейтинг лучших и популярных гастрономических фестивалей России составило аналитическое агентство «ТурСтат». Праздник «Сызранский помидор» вошел в первую пятерку.

Этот фестиваль проходит каждый август в Сызрани, которую еще называют «томатной столицей Поволжья». В прошлом году его посетило несколько десятков тысяч жителей города и гостей, отмечает НИА «Самара».

Кроме праздника в Сызрани в пятерку лучших кулинарных фестивалей вошли праздники «Вкусная жизнь» в Казани, «Русская каша» в Белгороде и «Праздник огурца» в Суздале.

Как сообщает «ТурСтат», поездка на кулинарный фестиваль на выходные дни в среднем стоит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей на человека без учета стоимости проезда.

В рейтинг не были включены мероприятия, проходящие в Москве и Санкт-Петербурге. Они признаны самыми посещаемыми гастрономическими фестивалями России.