Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Татарстане.

Как сообщает ProKazan.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария произошла минувшей ночью в городе Заинске. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora съехал в кювет и протаранил железобетонный ливневый сток. От полученных травм водитель автомобиля и двое 20-летних пассажиров скончались на месте. Двое пострадавших в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести были доставлены в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.