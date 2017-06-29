В Амурской области за счет «дальневосточных гектаров» к 2020 году расширят границы Новопетровки в Благовещенском районе. Дороги будут приводить в порядок еще в двух населенных пунктах, в которых эта программа особенно популярна: в Марково и Ивановке.

Как передает ИА «Амур.инфо», общая стоимость работ составляет 300 млн рублей. Всего в Благовещенском районе приняли 738 заявок на предоставление «дальневосточных гектаров», 203 земельных участка уже зарегистрированы и предоставлены в пользование гражданам.

Третий этап реализации масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара» стартовал 1 февраля. Каждый россиянин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или в собственность. Надел должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.