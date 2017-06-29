В 2018 году дефицит бюджета России будет самым низким за последние годы и составит 1,6% ВВП. Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Дефицит бюджета составит в 2018 году 1,6% ВВП, а ненефтегазовый дефицит — 7,2% ВВП. Это самый низкий дефицит на последние годы», — подчеркнул он.

словам министра финансов, в дальнейшем предусматривается постепенное сокращение дефицита бюджета до 0,9% ВВП в 2019 году и 0,8% ВВП — в 2020 году.