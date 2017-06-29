В настоящее время Североатлантический альянс не заинтересован в размещении военных баз в Черногории, заявил министр обороны Черногории Предраг Бошкович в Брюсселе на заседании глав минобороны стран – членов НАТО в Брюсселе.

«Не существует ни одной инициативы по размещению баз НАТО в Черногории. В данный момент это не соответствует интересам НАТО, даже если мы и стремимся к этому», — сказал Бошкович.

При этом министр заявил, что вступление Черногории в НАТО отвечает интересам России.

«Если есть стремление к стабильности на Западных Балканах, тогда это решение и в интересах России тоже», — заявил Бошкович.

Черногория стала 29-м членом НАТО 6 июня 2017 года после ратификации парламентом соглашения о вступлении страны в альянс. Большая часть населения бывшей югославской республики выступила против такого решения, в стране прошли акции протеста.