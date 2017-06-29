Для экономики Ростовской области курортный сбор неактуален, хотя у региона есть хороший потенциал для развития въездного туризма. Об этом говорится в сообщении областного законодательного собрания.

Против введения сбора выступили и депутаты, и представители туристического бизнеса. Они считают, что это увеличит стоимость отдыха, что невыгодно туристам и бизнесу, отмечает RostovGazeta.

Напомним, курортный сбор взимается за пользование и проживание в любых легальных апартаментах размещения туризма. Он не должен превышать 100 рублей в день.

Проект является пилотным. Сейчас он реализуется на Кубани, в Ставропольском крае и Крыму.