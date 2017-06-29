Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за угрозы пожаров
Желтый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров объявлен в Московском регионе в четверг. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Такой же уровень опасности действует во Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях.
В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 26 градусов, пишут «Дни.Ру».
Оранжевый уровень опасности объявлен в Брянской области. На сайте Гидрометцентра поясняется, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Желтый уровень опасности — третий из пяти существующих. Они обозначают интенсивность опасных явлений.