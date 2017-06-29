Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 28 июня запустила сервис доставки еды, в котором участвуют пока шесть ресторанов, однако зона покрытия будет расширяться, завил менеджер ресторана на проспекте Мира в Москве.

Ранее McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и «МакДоставка». Также будет зарегистрирован логотип сервиса доставки. Оформление заказа будет возможно только через мобильное приложение UberEats.

Как заявила «Ведомостям» директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина, сервис пока работает в тестовом режиме. В McDonald’s заявили, что доставка будет стоит 99 рублей, а минимальной суммы заказа нет. По ее словам, вместе с UberEats сеть будет расширяться, переговоров о других партнеров пока не ведется.