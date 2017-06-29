Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву в конце июля. Об этом сообщил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

«Я Кисляка видел в субботу в Вашингтоне, он возвращается в Москву в конце июля. Это связано с обычной ротацией кадров, как вы знаете, наш парламент уже обсудил кандидатуру нового российского посла в США», — добавил Рогов.

В середине мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост нового посла России в США.