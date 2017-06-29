Калининградский янтарный комбинат объявил аукцион по продаже уникального янтаря весом более 1 кг.

Очный аукцион состоится 30 июля 2017 года в рамках второго международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2017. Организатором аукциона выступит АО «Биржа «Санкт-Петербург», сообщает «Клопс.Ru».

В октябре прошлого года самый дорогой янтарный самородок весом более 1 кг был продан за 1,5 млн рублей на аукционе крупных камней янтаря в Светлогорске.

Янтарь добывается на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его мировых запасов, которые оцениваются в 116 тыс. т.