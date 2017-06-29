Проект программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» предусматривает выделение на эти цели 29 млрд рублей из федерального бюджета до 2020 года. Большая часть этих средств пойдет на решение проблемы безработицы, пишет газета «Ведомости».

В текущем году в программу планируется включить пять регионов, а в 2018 и 2019 годах в ней примут участие по десять регионов.

В каждом регионе отберут компании, которым бюджет наймет консультантов по повышению производительности труда. Они проанализируют эффективность компании и предложат определенные шаги.

Второй этап программы подразумевает помощь в виде налоговых преференций для работодателей, нанимающих уволенных из отобранных предприятий сотрудников.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет», - пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.