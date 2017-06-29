Министерство экономического развития России выступило с предложением о повышении производительности труда в стране в 1,5 раза до 2020 года, что обойдется бюджету в 29 млрд рублей, заявил федеральный чиновник.

В частности, Минэкономразвития выдвинуло предложение о приеме за счет бюджета специалистов в компании, которые были ранее отобраны для участия в программе. Ожидается, что в 2017 году в программе будут участвовать пять регионов, а в 2018 и 2019 годах — 10 субъектов России, пишут «Ведомости».

Отобранные компании должны иметь выручку менее 30 млрд рублей, а также потенциал для повышения эффективности.

Издание сообщает, что Минэкономразвития также предлагает помочь компаниям в трудоустройстве увольняемых сотрудников. Эта часть плана ведомства потребует в 2019 году 20 млрд рублей, а в 2020-м — еще 10 млрд рублей.

«Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места», — заявил глава министерства Максим Орешкин.