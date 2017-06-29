Прогноз цены на нефть в $40 за баррель на ближайшие три года полностью обоснован, заявил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

«Сохранение базового прогноза по цене на нефть в $40 за баррель в реальном выражении на трехлетний период обоснованно с учетом роста добычи в некоторых странах», — пояснил министр в ходе заседания правительства, на котором рассматривается макропрогноз на 2018–2020 годы.

Орешкин отметил, что на сырьевом рынке сейчас наблюдается высокая волатильность. Ряд стран, среди которых США, Ливия и Нигерия, продолжают наращивать добычу нефти, поэтому, учитывая все факторы, сохранение цены на нефть в $40 за баррель является полностью обоснованным.