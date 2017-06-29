Эскадра морских сил самообороны Японии зайдет в порт Владивостока в октябре. Визит запланирован в рамках программы взаимопомощи в области безопасности.

Как сообщает ИА PrimaMedia, кандидаты на командирские должности примут участие в учениях. Предполагается, что в результате мероприятия отношения между военными двух стран станут более доверительными.

В январе 2017 года российский Тихоокеанский флот проводил совместные учения по маневрированию с силами самообороны Японии в территориальных водах последней, рядом с портом Майдзуру к северу от Киото, напоминает «Интерфакс».