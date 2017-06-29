Новый орган самоуправления появился в Тамбове. В микрорайоне Летка заработала общественная префектура. В состав органа вошли жители района. Они будут заниматься как местными, так и городскими проблемами.

Полномочия, предоставленные префектуре, позволяют ей контролировать любые работы. Кроме того, она сможет предоставлять жителям юридическую помощь в сфере ЖКХ и благоустройства.

Первым префектом стала женщина — за кандидатуру Ларисы Булгаковой было отдано 97% голосов председателей ТСЖ, домовых и уличных комитетов микрорайона. Булгакова входит в общественный совет при проекте «Городская среда», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В ближайшее время протокол собрания префектуры будет направлен мэру Тамбова, после чего ее признают полномочным общественным объединением. Далее членам префектуры предстоит принять ее положение и определить срок полномочий.

Отмечается, что создание общественной префектуры входило в проект новой модели общественного самоуправления, предложенной руководством региона.