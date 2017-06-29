Ночной легкоатлетический забег EcoTrail Ruskeala впервые пройдет на территории горного парка «Рускеала» в Карелии. Формат мероприятия рассчитан на сочетание спорта и туризма в период белых ночей.

Как сообщает ИА «Карелinform», старт забега будет дан 1 июля 2017 года в 21:00 на территории парка. В программу мероприятия включен бег на дистанции 5, 10 и 21 км по живописной местности в окрестностях Рускеалы. Дополнительно будут организованы детские забеги на дистанции до 3 км.

В мероприятии запланировано участие порядка 260 человек из разных регионов России, а также стран Европы и Азии. Забег пройдет под эгидой решения проблем экологии и бережного отношения к природе.

Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге. В 2015 году горный парк посетили 176 тыс. туристов (против 100 тыс. туристов в 2014 году).