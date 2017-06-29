Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации «Евровидения-2017» и нежелания сотрудничать с Европейским вещательным союзом (EBU) по поводу участия России в конкурсе. Об этом говорится в заявлении организации.

Под угрозой оказалась репутация бренда европейского песенного конкурса, а действия властей Украины отвлекли внимание зрителей от самого соревнования, подчеркивается в документе.

«Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования», — цитирует Reuters текст заявления.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отреагировал на заявление EBU на своей странице в Facebook.

«Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой», — написал Аласания.

При этом он выразил сомнение, что государство в лице Службы безопасности Украины (СБУ) захочет разделить с Национальной общественной телекомпанией Украины «эту коллизию».

Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг уже заявлял ранее, что EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие российской участницы в конкурсе.

Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало на прошлой неделе €15 млн, предоставленные Киевом в качестве финансовых гарантий успешного проведения конкурса.

Напомним, Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении-2017» с песней Flame Is Burning. СБУ запретила исполнительнице въезд в страну из-за ее выступления в Крыму, передает RT.

EBU предлагал России поменять участника конкурса или транслировать мероприятие через спутник. Однако Первый канал отказался от трансляции, назвав эти варианты неприемлемыми.