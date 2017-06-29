Старое Елшанское кладбище в Саратовской области, которое благоустроили на деньги председателя Государственной думы России Вячеслава Володина после его визита в апреле, посетили члены Общественной палаты и председатель Александр Ландо, чтобы оценить результат.

Общественники осмотрели погост после капитального благоустройства и поговорили с директором МУСПП «Ритуал» Михаилом Шулекиным. Руководитель предприятия рассказал, что дороги отремонтировали всего за две недели. Ширина дорог составляет от трех до шести метров, протяженность — пять километров. Всего отремонтировано более 20 тыс. кв. м дорожного полотна, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

После осмотра кладбища глава ОП Александр Ландо в общении с прессой не забыл отметить, что инициатива принадлежит Вячеславу Володину и работы по благоустройству проведены на его средства. Он также подчеркнул, что из бюджета не было выделено ни рубля.