Власти США уведомили «Аэрофлот» о введении дополнительных мер безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компании.

Уведомление поступило от Администрации транспортной безопасности США и касается всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в Америку. При этом авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности.

На сегодняшний день в США из России прямые рейсы выполняет только «Аэрофлот».

Пока неизвестно, какие именно новые меры безопасности будут введены.