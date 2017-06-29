Отказ от проверок, предписанных советскими законами, позволит сменить ориентацию вектора госконтроля за бизнесом и является позитивной тенденцией, заявил «Известиям» основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин.

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя министра экономического развития Савву Шипова сообщили, что в России с июля прекращаются проверки, предписанные нормативными актами времен Советского Союза. По словам Шипова, это решение является одной из мер Минэкономразвития для снижения административной нагрузки на бизнес. Среди других — риск-ориентированный подход для плановых и внеплановых проверок, развитие системы профилактики, борьба с анонимными жалобами.

«Законодательство Советского Союза в этой области — это акты, посвященные по большей части проверкам. Их отмена важна для смены ориентации вектора государственного контроля за бизнесом. Переход на риск-ориентированный подход и усиление части мониторинга в контроле за бизнесом — очень позитивные тенденции», — отметил Алехин.

По его словам, предполагается, что проверки будут осуществляться только при определении повышенного уровня рисков: в других случаях должен использоваться по большей мере удаленный контроль.

«Важна и борьба против анонимных жалоб, так как именно они часто используются в качестве инициации проверок в отношении конкурентов. Если это останется не на словах, а действительно будет реализовано, можно будет говорить об улучшении условий для ведения бизнеса», — заключил эксперт.