Оболонский районный суд Киева начал заслушивать обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене и ряде других преступлений против государственности Украины по заочной процедуре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Решение о слушании дела заочно было принято коллегией судей Оболонского райсуда, которая удовлетворила ходатайство военной прокуратуры. Обжалованию данное постановление не подлежит.

«Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 393 Уголовного процессуального кодекса Украины, суд принял решение: осуществлять специальное судебное производство в отношении обвиняемого В. Ф. Януковича по части 5 ст. 27, части 3 ст. 110, части 1 ст. 111, части 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Решение обжалованию не подлежит», — объявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.

Согласно материалам дела, Янукович знает об уголовном производстве и скрывается на территории РФ. Отмечается, что суд не принял во внимание заявление защиты об уважительной причине неявки экс-президента в зал суда из-за возможной угрозы его жизни и здоровью. Согласно материалам агентства «РИА Новости», суд не предоставил Януковичу возможности участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

На Украине Виктор Янукович обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивных военных действий и государственной измене согласно статьям Уголовного кодекса Украины. Уголовные дела на бывшего президента были заведены после госпереворота в 2014 году. Янукович свою вину отрицает.